Общество
ИнтерфаксСлужба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках
Ранее в РВИО состоялся "круглый стол", посвященный столетию отечественной внешней разведки. Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.
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Интернет
Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»
Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
Политика
Путин на поезде проедет по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Политика
Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»
Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая
Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
Шоу-бизнес
Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери
Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Футбол
Защитник «Рубина» может продолжить карьеру в Англии
Защитник «Рубина» Филип Уремович находится в сфере интересов нескольких английских клубов.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Происшествия
Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни
Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
Политика
В Иркутской области объявлен новый состав правительства
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Хоккей
«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе
Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
Происшествия
В Бурятии полицейские зарубили девушек топором
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Общество
Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов
Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Футбол
ЦСКА намерен арендовать форварда «Фиорентины» Педро Абреу
В июле нынешнего года сообщалось, что ЦСКА предлагал за Абреу 12 миллионов евро, однако переход 22-летнего форварда из «Флуминенсе» тогда не состоялся по той причине, что бразилец предпочёл российскому клубу переезд в Италию.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма
Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Происшествия
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Происшествия
Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов
Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, сообщали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.
Футбол
Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.