Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСлужба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Ранее в РВИО состоялся "круглый стол", посвященный столетию отечественной внешней разведки. Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СВР рассекретит имена семи разведчиков-нелегалов

РИА Новости03:39

Имена семерых российских разведчиков рассекретят

Lenta.ru04:51

Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов

Газета.Ru03:48

Директор СВР причислил Петра I к российским разведчикам

РБК03:47

СВР раскроет имена семерых разведчиков-нелегалов

Известия04:51

СВР планирует рассекретить ряд документов к своему юбилею

ТАСС02:48

Прямая трансляция: 100-летие российской внешней разведки отмечают в Москве

Life.ru02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Интернет

Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»

Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
ТАСС вчера в 19:11
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Политика

Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»

Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 03:52
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
РИА Новости 01:28
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
Автоновости дня 02:23
Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
РИА Новости 03:49
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Футбол

Защитник «Рубина» может продолжить карьеру в Англии

Защитник «Рубина» Филип Уремович находится в сфере интересов нескольких английских клубов.
Матч ТВ 03:44
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Российская газета 04:00
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск вчера в 10:00
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Хоккей

«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе

Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
Вся Уфа 03:12
Происшествия

В Бурятии полицейские зарубили девушек топором

Номер один 21 декабря в 03:06
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Общество

Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов

Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Inkazan 04:08
Футбол

ЦСКА намерен арендовать форварда «Фиорентины» Педро Абреу

В июле нынешнего года сообщалось, что ЦСКА предлагал за Абреу 12 миллионов евро, однако переход 22-летнего форварда из «Флуминенсе» тогда не состоялся по той причине, что бразилец предпочёл российскому клубу переезд в Италию.
Metaratings вчера в 14:22
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Футбол

Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма

Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Евро-футбол.ру вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости вчера в 09:57
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, сообщали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.
Газета.Ru 03:57
Футбол

Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Sports.ru 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Евгеньевич Нарышкин
Российский государственный, политический и военный деятель
Российский государственный, политический и военный деятель. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное