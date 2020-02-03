Гаджеты
РИА НовостиСмартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
Владеющая брендом Blackberry компания TCL Communication решила прекратить производство смартфонов этой марки. Об этом сообщается в твиттере BlackBerry Mobile. Компания объявила, что 31 августа этого года перестанет продавать смартфоны.
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с чего всё началось
Компания TCL, выпускающая мобильные телефоны под брендом BlackBerry, сообщила в Twitter, что с 31 августа прекратит продажу телефонов этой торговой марки.Ведомости11:20
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