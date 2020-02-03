Гаджеты

REGNUMREGNUMСмартфоны Blackberry снимут с продажи

Отмечается, что компания «больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства Blackberry». «Судный день» для смартфонов Blackberry настанет 31 августа — в этот день их производство прекратится.
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с чего всё началось
«Мы с сожалением сообщаем, что с 31 августа 2020 года TCL Communication больше не будет продавать мобильные устройства под брендом BlackBerry», — говорится в сообщении бренда в Twitter
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