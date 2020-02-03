с чего всё началось

Отмечается, что компания «больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства Blackberry». «Судный день» для смартфонов Blackberry настанет 31 августа — в этот день их производство прекратится.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».

Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Политика Россия ограничила въезд иностранцев из Китая Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Спорт Президиум ВФЛА подал в отставку Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Киберспорт CEO Natus Vincere: Zayac перейдет в Virtus.pro Анонс должен произойти в ближайшее время На официальном канале Natus Vincere в Youtube вышло интервью с менеджером организации, Евгением Золотаревым, в котором он рассказал о сложившейся ситуации вокруг игрока состава по Dota 2 Бакыта "Zayac" Эмилжанова.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в больницу Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.