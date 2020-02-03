с чего всё началось

Отмечается, что компания «больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства Blackberry». «Судный день» для смартфонов Blackberry настанет 31 августа — в этот день их производство прекратится.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Общество Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала в понедельник принимать первых пациентов, сообщает агентство Associated Press.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Здоровье Таджикистан попросил у России помощи в связи со вспышкой коронавируса Минздрав Таджикистана запросил у Москвы помощь в профилактике завоза "уханьского" коронавируса 2019-nCoV, в первую очередь ведомству нужны тепловизоры, средства лабораторной диагностики и медицинские препараты.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».

Футбол Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.

Общество Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Спорт Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Армия и оружие Эрдоган пообещал отомстить Дамаску за гибель военных Что произошло в Саракибе В понедельник, 3 февраля, Министерство обороны Турции сообщило о гибели нескольких турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.