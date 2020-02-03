Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъСмартфоны BlackBerry снова прекратят существование

В понедельник, 3 февраля, было объявлено, что китайская компания TCL Communication, которой в последние четыре года принадлежали права на производство смартфонов под брендом BlackBerry, прекратит их выпуск и продажу. Поддержка уже проданных подобных смартфонов продлится до 31 августа 2022 года.
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с чего всё началось
Компания TCL, выпускающая мобильные телефоны под брендом BlackBerry, сообщила
 в Twitter, что с 31 августа прекратит продажу телефонов этой торговой марки.
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