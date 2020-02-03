с чего всё началось

Отмечается, что компания «больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства Blackberry». «Судный день» для смартфонов Blackberry настанет 31 августа — в этот день их производство прекратится.

Политика В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Технологии Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.

Общество Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Кино Появился трейлер боевика «Форсаж 9» Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».

Кино Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA, лучшим фильмом стала военная драма американского режиссера Сэма Мендеса «1917» о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание.

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Фигурное катание Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.