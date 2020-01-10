Технологии
Московский Комсомолец в Марий ЭлСмартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев
Предустановленные на Android приложения без ведома владельца получают доступ к его информации. Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.
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с чего всё началось
Более 50 международных правозащитных организаций, в том числе Privacy International, направили совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android.Коммерсантъ05:13
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Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений
Rambler News Service04:09
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На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя
Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
Политика
Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но пока не подтверждена, передает слова украинского лидера ТАСС.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа
Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Авто
Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra
Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
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Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Происшествия
Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение
В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Политика
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
Политика
Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Политика
Протестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты
Глава администрации города Урюпинска в Волгоградской области Юрий Хорошеньков подписал с уволенным им главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
В МИД РФ прокомментировали заявление Трюдо по украинскому лайнеру
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что украинский Boeing 737-800 в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Армия и оружие
Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном
Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.