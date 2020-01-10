с чего всё началось

Предустановленные на Android приложения без ведома владельца получают доступ к его информации. Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.

Смартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев

Политика Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но пока не подтверждена, передает слова украинского лидера ТАСС.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.

Политика Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.

Происшествия Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Политика Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.

Политика Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Общество Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты Глава администрации города Урюпинска в Волгоградской области Юрий Хорошеньков подписал с уволенным им главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.