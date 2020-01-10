Технологии

Московский Комсомолец в Марий ЭлМосковский Комсомолец в Марий ЭлСмартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев

Предустановленные на Android приложения без ведома владельца получают доступ к его информации. Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.
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с чего всё началось
Более 50 международных правозащитных организаций, в том числе Privacy International, направили
 совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android.
Коммерсантъ05:13

Подробнее о событии

Общественные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений

Ведомости03:21

Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений

Rambler News Service04:09

Правозащитники попросили Google разрешить удалять со смартфонов предустаноленные приложения

Коммерсантъ05:13

В смартфонах на Android нашли «вечную» угрозу пользователям

Lenta.ru06:27

Найдена «вечная» угроза для владельцев смартфонов на Android: Приложения-шпионы невозможно удалить

Царьград07:20

Более 50 организаций просят разрешить пользователям Android удалять предустановленное ПО

ТАСС07:46

Правозащитники озаботились предустановкой приложений на смартфоны Android

Газета.Ru07:41
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Общество

На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя

Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
Вести.Ru 09:43
Политика

Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но пока не подтверждена, передает слова украинского лидера ТАСС.
Аргументы и Факты 03:38
Происшествия

Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

РБК 06:41
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа

Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Народные новости вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа

Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
RuNews24.ru 04:22
Политика

Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 07:25
Авто

Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra

Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
REGNUM 01:39
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.
Газета.Ru 10:21
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee вчера в 09:46
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России с рождения

РБК 09:46
Культура

Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Московский Комсомолец 07:38
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Происшествия

Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение

В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Союзное Вече 09:56
Политика

Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму

Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
РИА Новости 07:49
Политика

Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
RT на русском 10:42
Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 03:05
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Политика

Протестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии

ФедералПресс 05:51
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Общество

Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты

Глава администрации города Урюпинска в Волгоградской области Юрий Хорошеньков подписал с уволенным им главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января, сообщили РИА Новости в мэрии города.
РИА Новости 10:39
Происшествия

Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

Известия 09:36
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Гаджеты

Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет

Ferra 04:31
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Политика

В МИД РФ прокомментировали заявление Трюдо по украинскому лайнеру

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что украинский Boeing 737-800 в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
Российская газета 10:49
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
РИА Новости 07:09
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Армия и оружие

Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном

Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Новая газета 09:59
Армия и оружие

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС 03:52
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