Политика

Вести.RuВести.RuСменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
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В Кремле рассматривают возможность объединения в единый субъект Архангельской области и НАО

Эхо Москвы22:10

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Российская газета20:47

Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом

Коммерсантъ16:21

Путин уволил глав двух регионов в разгар борьбы с коронавирусом

РБК15:44

Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО

РИА Новости11:04

Исполняющим обязанности главы НАО назначен Юрий Бездудный

Интерфакс11:10

Итоги деятельности Игоря Орлова на посту губернатора Архангельской области

ТАСС16:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
Энергетика

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:16
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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Экономика

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости 23:02
Общество

Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Известия 21:40
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК 14:04
Футбол

«Ничего кроме удивительных воспоминаний». Витсель вспомнил о «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию» Аксель Витсель вспомнил по свою карьеру в питерском клубе.
Sport24.ru 19:46
Происшествия

Во Владивостоке нашли сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Все сбежавшие из аэропорта Владивостока пассажиры рейса из Таиланда найдены и изолированы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Приморского края.
Газета.Ru 22:41
Общество

Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 06:17
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Космос

NASA запустит новую миссию для исследования Солнца

В NASA пояснили, что новая миссия поможет лучше изучить Солнце и его влияние на пространство между планетами.
Аргументы и Факты 31 марта в 09:09
Здоровье

Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Невские Новости 21:15
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Единоборства

Тактаров назвал Хабиба лучшим горцем, что родился в горах

Легенда ММА и чемпион UFC Олег Тактаров в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, что Хабиб — прекрасный атлет.
iReactor 23:00
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Авто

Xiaomi выпустила недорогую «умную» стиральную машину

Стиральная машина получила встроенного XiaoAI, благодаря которому будет осуществляться управление голосом.
Astera 06:49
Политика

Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов

Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Марийская правда 10:09
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM 20:59
Здоровье

В Минздраве рассказали о 100 днях коронавируса в России

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что эпидемический процесс коронавирусной инфекции будет активно развиваться в России в течение 100 дней — с начала марта до июня.
Life.ru 21:59
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Энергетика

Беларусь купит у России нефть по цене 4 доллара за баррель

"Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - заявил он.
ANNA-News 07:19
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.
ТАСС 21:10
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Деловое.ТВ 08:48
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
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