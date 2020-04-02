Политика
Вести.RuСменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
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Энергетика
Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными
Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Политика
Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Футбол
«Ничего кроме удивительных воспоминаний». Витсель вспомнил о «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита», ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию» Аксель Витсель вспомнил по свою карьеру в питерском клубе.
Происшествия
Во Владивостоке нашли сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Все сбежавшие из аэропорта Владивостока пассажиры рейса из Таиланда найдены и изолированы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Приморского края.
Общество
Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Космос
NASA запустит новую миссию для исследования Солнца
В NASA пояснили, что новая миссия поможет лучше изучить Солнце и его влияние на пространство между планетами.
Здоровье
Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Единоборства
Тактаров назвал Хабиба лучшим горцем, что родился в горах
Легенда ММА и чемпион UFC Олег Тактаров в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, что Хабиб — прекрасный атлет.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Авто
Xiaomi выпустила недорогую «умную» стиральную машину
Стиральная машина получила встроенного XiaoAI, благодаря которому будет осуществляться управление голосом.
Политика
Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов
Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Здоровье
В Минздраве рассказали о 100 днях коронавируса в России
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что эпидемический процесс коронавирусной инфекции будет активно развиваться в России в течение 100 дней — с начала марта до июня.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Энергетика
Беларусь купит у России нефть по цене 4 доллара за баррель
"Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - заявил он.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений
Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.
Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Экономика
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.