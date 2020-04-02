Энергетика Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.

Происшествия В Москве скончался пациент с коронавирусом Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.

Происшествия Во Владивостоке нашли сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда Все сбежавшие из аэропорта Владивостока пассажиры рейса из Таиланда найдены и изолированы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Приморского края.

Общество Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Космос NASA запустит новую миссию для исследования Солнца В NASA пояснили, что новая миссия поможет лучше изучить Солнце и его влияние на пространство между планетами.

Здоровье Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.

Политика США купили у России доставленное медицинское оборудование «В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.

Политика Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Политика Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

Здоровье В Минздраве рассказали о 100 днях коронавируса в России Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что эпидемический процесс коронавирусной инфекции будет активно развиваться в России в течение 100 дней — с начала марта до июня.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.