Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомости12 февраля в 13:05

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Анатолий Костырев о борьбе за интересы пивоваров

Коммерсантъ13 февраля в 18:12

На российском пивном рынке сменился лидер

Lenta.ru12 февраля в 20:30

«Дешёвое пойло»: что происходит на российском пивном рынке

REGNUM13 февраля в 03:35

На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс13 февраля в 03:30

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru13 февраля в 00:19

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБК12 февраля в 22:34

Кому поможет конфликт пивоваров

Ведомости13 февраля в 16:11
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Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 11:05
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости вчера в 14:53
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру вчера в 10:44
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
RT на русском 01:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
РИА Новости 02:47
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

ФАН вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Paparazzi.ru вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

StarHit.ru вчера в 12:30
Здоровье

Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей

Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты.
РИА Новости вчера в 03:07
Общество

МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

РИА Новости 00:54
Общество

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина получила письмо с угрозами

Неделю назад на Милашину напали в гостинице Грозного.
Эхо Москвы 01:30
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Интерфакс 00:55
Здоровье

Тюменские онкологи рассказали родителям о симптомах рака у детей

Напомним, что 15 февраля отмечается Всемирный день детей, больных раком. Он был учреждён в 2001 году с целью профилактики детской онкологии.
NashGorod.ru вчера в 23:50
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области могут изъять 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области потребовала изъять у замначальника регионального управления ГИБДД 22 квартиры стоимостью 50 млн рублей.
Ридус вчера в 11:53
Биатлон

Россия потеряет место в медальном зачете сочинской Олимпиады

Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова.
Известия 02:47
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Футбол

Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
Тульская служба новостей 00:59
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Спорт

Непряева и Йохауг пробегут гонку на 10 км в рамках «Ски Тура»

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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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Экономика

В России могут снизить выплаты по ипотеке

Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
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Сборная США одолела команду мира в Матче восходящих звезд НБА

Сборная США стала победителем Матча восходящих звезд НБА, который прошел в рамках звездного уикенда в Чикаго.
ProstoProSport вчера в 23:23
Экономика

Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития

Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Компания вчера в 10:11
Общество

Петербургским школьникам запретили танцевать в юбках под песню Queen

Петербургским школьникам не разрешили танцевать в юбках под песню I want то break free группы Queen, чтобы исключить пропаганду гомофобии и гомосексуализма.
Peterburg2.ru вчера в 14:15
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