Общество
ИнтерфаксСменился руководитель ведущей угольной компании в России
Степан Солженицын возглавил "СГК" в конце 2018 года. До этого он занимал должность старшего партнера McKinsey. "СУЭК" — одна из крупнейших угольных компаний мира, а также ведущий производитель угля и энергии в России.
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Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Культура
Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ
С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета вчера в 10:07
Политика
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»
RT на русском 10:02
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
Здоровье
В Брянской городской больнице №1 врачи заразились коронавирусом
Где именно был контакт, не установлено, - сказал Константин Воронцов. Он добавил, что все заразившиеся врачи изолированы от общества.
Городской32 (Брянск) 09:01
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости вчера в 23:09
Общество
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду.
Москва 24 09:35
Политика
Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными.
ТАСС 08:28
Кино
Умер известный французский актер Мишель Пикколи
Вести.Ru 10:00
Путешествия
Турция откроет границы для иностранных туристов в июне
Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 16 мая в 16:30
Общество
Сменился глава завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.
Взгляд.ру 09:29
Общество
Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня
Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
ПРАЙМ 08:25
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
Путин проводит встречу с руководством и общественностью Дагестана
Президент России Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана на фоне ситуации с коронавирусом в республике.
РИА Новости 07:15
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Здоровье
Назван самый полезный для сердца перекус
NewInform 02:30
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Игры
Пиковый онлайн Terraria достиг почти 500 тысяч одновременных игроков
Вчера, 16 мая, для PC-версии песочницы Terraria вышло обновление 1.4 под названием Journey's End.
Игромания.ру вчера в 02:56