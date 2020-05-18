Общество
Газета.RuСын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Ранее этот пост 16 лет занимал Владимир Рашевский. Он останется в совете директоров компании, так как владеет 7,8% СУЭКа.
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Lenta.ru 04:44
Наука
Тесты на хомяках показали эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Ученые в ходе опытов на хомяках смогли доказать эффективность масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
МедиаПоток 02:56
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Происшествия
Форвард сборной Англии арестован за нарушение карантина
Сообщается, что модель доставили в больницу, а форвард был задержан полицией, как нарушитель карантина.
Вести.Ru 03:15
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Политика
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Политика
Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам
Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.
News.ru 08:51
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Общество
Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
Игры
Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип
iReactor 06:09
Политика
Украинцы оценили итоги первого года Зеленского у власти
Граждане Украины оценили итоги первого года нахождения Владимира Зеленского на посту президента страны.
Известия 05:43
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Культура
Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля
В Сети появился первый ролик, посвященный продолжению популярного сериала. Ожидается, что стриминговый сервис выпустит второй сезон 31 июля.
iReactor 09:21
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек
Екатеринбург, 18 мая 2020, 11:13 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили еще 130 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:13
Хоккей
«Локомотив» подписал контракт с Красоткиным
Ярославский "Локомотив" подписал контракт с голкипером Антоном Красоткиным, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 09:03
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
РИА Новости 07:55
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Происшествия
Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве
Правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему главе одного из министерств Мурманской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
РИА Новости 09:53
Общество
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Авто
Volkswagen прекратил поставки нового Golf
Немецкий автогигант остановил поставки компактного хэтчбека Golf последнего поколения в связи с обнаруженной проблемой в программном обеспечении.
32CARS.ru 16 мая в 03:01
Общество
В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки
Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 08:42
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
В России за сутки зафиксировано почти 9 тыс. новых случаев заражения
За минувшие сутки в РФ выявлено 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, 18 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 04:34