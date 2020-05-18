Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСменился руководитель ведущей угольной компании в России

Степан Солженицын возглавил "СГК" в конце 2018 года. До этого он занимал должность старшего партнера McKinsey. "СУЭК" — одна из крупнейших угольных компаний мира, а также ведущий производитель угля и энергии в России.
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СУЭК поручили энергетику

Коммерсантъ08:05

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

ТАСС06:40

Сын Александра Солженицына стал руководителем крупнейшей угольной компании России

Комсомольская правда07:20

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолец07:16

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфакс07:16

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБК06:40

Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

Газета.Ru07:25
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Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
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Футбол

У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Политика

Путин поручил подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Президент Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.
Взгляд.ру 08:05
Происшествия

Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
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Политика

Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском вчера в 08:53
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Политика

Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
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Политика

США задумались о размещении в Польше ядерных ракет

Профиль 16 мая в 08:07
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Общество

Собянин пообещал построить в Москве 47 крупных медцентров

В Москве в ближайшие годы построят 47 крупных медцентров общей площадью около 1 млн квадратных метров, пообещал мэр города Сергей Собянин.
Интерфакс 08:09
2
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Происшествия

В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом

Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
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Происшествия

Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки

Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес

Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф

Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус

Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
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Музыка

Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»

Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
Культуромания 07:32
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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Происшествия

Избивший оголившую грудь в метро россиянку избежал уголовного дела

Мужчина, избивший жительницу Москвы, которая оголила грудь в метро, избежал уголовного дела.
Lenta.ru 07:02
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
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Экономика

В Башкирии рассказали о втором пакете мер по поддержке экономики

Уфа, 18 мая 2020, 13:44 — REGNUM 38 мер вошли во второй пакет поддержки экономики Башкирии.
REGNUM 06:44
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Шоу-бизнес

Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
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Кино

Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью

Вечерняя Москва 03:26
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Происшествия

В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19

Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
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Общество

В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06:24
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