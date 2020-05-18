Общество
ИнтерфаксСменился руководитель ведущей угольной компании в России
Степан Солженицын возглавил "СГК" в конце 2018 года. До этого он занимал должность старшего партнера McKinsey. "СУЭК" — одна из крупнейших угольных компаний мира, а также ведущий производитель угля и энергии в России.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Сын Александра Солженицына стал руководителем крупнейшей угольной компании России
Комсомольская правда07:20
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Политика
Путин поручил подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Президент Владимир Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.
Взгляд.ру 08:05
Происшествия
Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском вчера в 08:53
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Политика
США задумались о размещении в Польше ядерных ракет
Профиль 16 мая в 08:07
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Собянин пообещал построить в Москве 47 крупных медцентров
В Москве в ближайшие годы построят 47 крупных медцентров общей площадью около 1 млн квадратных метров, пообещал мэр города Сергей Собянин.
Интерфакс 08:09
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом
Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
Музыка
Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»
Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
Культуромания 07:32
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Происшествия
Избивший оголившую грудь в метро россиянку избежал уголовного дела
Мужчина, избивший жительницу Москвы, которая оголила грудь в метро, избежал уголовного дела.
Lenta.ru 07:02
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Экономика
В Башкирии рассказали о втором пакете мер по поддержке экономики
Уфа, 18 мая 2020, 13:44 — REGNUM 38 мер вошли во второй пакет поддержки экономики Башкирии.
REGNUM 06:44
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Вечерняя Москва 03:26
Происшествия
В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19
Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06:24