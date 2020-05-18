Общество
ИнтерфаксСменился руководитель ведущей угольной компании в России
Степан Солженицын возглавил "СГК" в конце 2018 года. До этого он занимал должность старшего партнера McKinsey. "СУЭК" — одна из крупнейших угольных компаний мира, а также ведущий производитель угля и энергии в России.
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Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.РБК06:40
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Сын Александра Солженицына стал руководителем крупнейшей угольной компании России
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