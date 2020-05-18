с чего всё началось

Степан Солженицын возглавил "СГК" в конце 2018 года. До этого он занимал должность старшего партнера McKinsey. "СУЭК" — одна из крупнейших угольных компаний мира, а также ведущий производитель угля и энергии в России.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 152

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Общество В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса. 9

Происшествия В Ивановской области скончались 5 человек с подозрением на коронавирус О смерти сразу пятерых человек с подозрением на коронавирус за истекшие сутки сообщил на брифинге глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

Экономика Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.

Космос Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics. 5

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Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому. 27

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 482

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Фигурное катание Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной. 1