Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСменился руководитель ведущей угольной компании в России

Степан Солженицын возглавил "СГК" в конце 2018 года. До этого он занимал должность старшего партнера McKinsey. "СУЭК" — одна из крупнейших угольных компаний мира, а также ведущий производитель угля и энергии в России.
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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

РИА Новости09:26

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБК06:40

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