Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве. По данным системы Flightradar24, самолет произвел посадку в аэропорту "Шереметьево".
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Летевший на Пхукет самолет сел в Москве из-за срабатывания датчика

РИА Новости00:39

Вылетевший из Уфы в Пхукет самолет резко изменил курс

ProUfu.ruвчера в 22:25

Летевший из Уфы в Таиланд самолет вынужденно полетел в Москву

КП - Уфавчера в 22:10

Самолет Уфа — Пхукет неожиданно сменил курс и приземлился в Москве

Уфа1.рувчера в 22:42

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 февраля

Интерфаксвчера в 23:30

Летевший из Уфы в Пхукет самолет авиакомпании Nordwind перенаправили в Москву

ТАССвчера в 21:19

Boeing 777 перенаправили из Уфы в Москву для экстренной посадки

РЕН ТВвчера в 20:07
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Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
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Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

ТАСС вчера в 14:26
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Общество

Всемирный русский народный собор предложил решение проблемы демографии

Только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема, заявил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Взгляд.ру 00:49
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Уход из королевской семьи изменил отношения Меган Маркл и принца Гарри

Выход из королевской семьи сказался на отношениях принца Гарри и Меган Маркл.
iReactor 15 февраля в 16:08
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Газета.Ru 14 февраля в 05:13
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv 15 февраля в 12:56
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
Происшествия

Во Владивостоке десятки машин столкнулись из-за снегопада

Авария с участием 10 автомобилей во время снежного циклона произошла во Владивостоке.
Известия вчера в 22:35
Происшествия

Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска

Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года, позже мера пресечения была продлена до 10 апреля 2020 года.
РИА Новости 00:58
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Происшествия

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1770 человек

В материковом Китае количество жертв коронавируса достигло 1770 человек.
Росбалт вчера в 20:59
Армия и оружие

Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России

Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Lenta.ru 15 февраля в 09:52
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН вчера в 13:12
Общество

Кобзев высказался против передачи Байкала в федеральную собственность

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 17 февраля высказался против передачи озера Байкала в федеральную собственность.
ИрСити вчера в 22:49
Космос

NASA показало фото самых высоких облаков

Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
ФАН вчера в 21:15
Политика

Лавров оценил ситуацию в Ливии после конференции в Берлине

Обстановка в Ливии после берлинской конференции не претерпела кардинальных изменений, разрешить противоречия между участниками конфликта в рамках одного мероприятия невозможно, но позитивные подвижки есть, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете Stampa.
РИА Новости вчера в 22:07
Происшествия

Троих детей госпитализировали после пожара в многоэтажке Иркутска

Пожарные утром в понедельник спасли троих детей из горящей квартиры на третьем этаже 9-этажнго жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске, сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по региону.
Интерфакс вчера в 23:07
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Здоровье

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости вчера в 13:48
Биатлон

Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии.
News.ru вчера в 19:22
Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости 00:30
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
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