Уточняется, что речь идет о лейтенанте Всеволоде Трофимове. До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. Согласно предварительным данным, их машина подорвалась на снаряде.

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

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