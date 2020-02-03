Происшествия

Газета.RuГазета.RuСмерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

Уточняется, что речь идет о лейтенанте Всеволоде Трофимове. До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. Согласно предварительным данным, их машина подорвалась на снаряде.
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