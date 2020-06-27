Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейСмерть основателя компании «Пионер» Грудина не связана с работой

Ранее сообщалось, что Грудин несколько последних месяцев находился в депрессии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ГК «Пионер» опровергла связь между смертью Грудина и финансовым состоянием компании

Телеканал 360°10:37

«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием

РБК09:25

В ГК «Пионер» опровергли связь между смертью Грудина и работой компании

РИА Новости09:58

Компания «Пионер» отвергла связь смерти её главы с финансовым положением группы

Говорит Москва09:51

Связь самоубийства основателя «Пионера» с работой компании опровергли

Lenta.ru09:46

«Пионер» подтвердил смерть Андрея Грудина, но с оговоркой

Вести.Ru09:59

В компании «Пионер» не стали связывать самоубийство ее основателя с работой девелопера

Интерфакс09:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

РБК 10:33
4,5K
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
19
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
2
Музыка

В Самаре монтируют плавучую сцену для «Рока на Волге»

ГТРК Самара 09:24
33
Футбол

Московское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничью

РБК 14:01
Футбол

Защитник «Спартака» обвинил арбитра в необъективном судействе

Свободная Пресса 13:10
Происшествия

В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана

В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
РБК 14:17
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
938
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Дни24 05:09
815
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
957
Кино

Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor вчера в 06:24
5
Шоу-бизнес

Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак

Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
Актуальные Новости 07:01
1
Наука

Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.
РБК 13:24
4
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
19
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 10:51
127
Политика

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
1,2K
Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
274
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
1
Общество

Билан приехал в Петербург для выступления на празднике «Алые паруса»

Российский певец Дима Билан уже приехал в Санкт-Петербург, чтобы вечером выступить на празднике выпускников «Алые паруса».
Известия 06:16
233
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

Интерфакс 03:26
780
Политика

Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией

По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
18
Общество

Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
6
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
5,3K
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
95
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
Известия 13:35
4,4K
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию

Мясников отметил, что если регулярно употреблять лекарства от изжоги, то это может привести к замедлению всасывания магния.
Evo-rus.com вчера в 09:36
71
Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
4
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
567
Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
8
Главное