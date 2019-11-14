В Минздраве рассказали, что пострадавший в стрельбе в благовещенском колледже не умирал на операционном столе. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным ведомства, данные о смерти студента Алексея Голубничего ложные.

Минздрав опроверг смерть пострадавшего при стрельбе в Благовещенске

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