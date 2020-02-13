с чего всё началось

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Общество Поддержан проект об увеличении денежного довольствия военных Военнослужащим по призыву будут установлены оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц.

Политика В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.

Гаджеты Весенний Honor приехал в Россию в честь Дня святого Валентина Подшефный Huawei бренд Honor объявил о начале продаж в России смартфона Honor 9X в новом цвете в честь Дня святого Валентина.

Политика Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.

Экономика Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Политика Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17 Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.