Общество
РИА НовостиFARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.
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с чего всё началось
Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram о коронавирусе разжигает межнациональную рознь, его аккаунт в этой соцсети нужно заблокировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).РИА Новости03:24
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«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспрессвчера в 13:35
Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
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Компания Samsung на российском сайте проводит аукцион невиданной щедрости: скидки на некоторые смартфоны составляют 40%.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
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Disney снимет сиквел «Аладдина»
Общество
Поддержан проект об увеличении денежного довольствия военных
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Подшефный Huawei бренд Honor объявил о начале продаж в России смартфона Honor 9X в новом цвете в честь Дня святого Валентина.
Политика
Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
Экономика
Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Наука
Туризм и научная деятельность повысили риск проникновения в Антарктиду инвазивных видов
Вероятность появления в регионе инвазивных видов усиливается с развитием туризма и активизацией научной деятельности в Антарктиде, считают исследователи.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников.
Здоровье
Прокуратура проверит детскую больницу, куда мать звонила 327 раз
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Шоу-бизнес
Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями
Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1367
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Происшествия
Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»
Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Экономика
Часть россиян перестала платить по ипотеке
Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.