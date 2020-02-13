Общество

РИА НовостиРИА НовостиFARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.
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Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram
 о коронавирусе разжигает межнациональную рознь, его аккаунт в этой соцсети нужно заблокировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).
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