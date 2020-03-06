Происшествия

Вести.RuВести.RuСмертник подорвался у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
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Посольство США в Тунисе атаковали два смертника

Вести.Ru07:50

Стали известны подробности теракта у посольства США в Тунисе

РЕН ТВ06:48

Смертник совершил подрыв рядом с посольством США в Тунисе

Lenta.ru06:11

СМИ: смертник привел в действие взрывное устройство у здания посольства США в Тунисе

ТАСС06:11

Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника

RT на русском07:51

В Тунисе возле посольства США произошел взрыв

РБК06:12

Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника

РИА Новости07:26
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Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Космос

Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной

Ученые Токийского университета в Японии пришли к выводу, что жизнь распространена во Вселенной, однако инопланетных организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.
Lenta.ru 06:13
Экономика

Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний

Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Известия вчера в 23:25
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем вчера в 09:03
Культура

«Евровидение-2020» могут отменить из-за коронавируса

Сегодня стало известно, что мероприятие оказалось под угрозой взрыва из-за коронавируса.
RuNews24.ru 06:43
Экономика

«Балтика» продала пивоваренный завод в Челябинске

Пивоваренная компания "Балтика" закрыла сделку по продаже завода в Челябинске, сообщил брокер сделки Knight Frank.
РИА Новости 03:59
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 05:27
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Политика

Владимир Путин прибыл в Иваново

REGNUM 06:34
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
RT на русском 07:54
Наука

Бактериальные споры могут помочь в адресной доставке лекарств

Anonsens вчера в 16:06
Биатлон

Россия выразила протест из-за обысков в номере биатлониста Логинова

Россия выразила Италии официальный протест из-за обыска у биатлониста Александра Логинова.
Национальная служба новостей 04:15
Общество

В Москве ввели особый режим по коронавирусу

1. Мэр Москвы ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса Документ опубликован на сайте мэра столицы.
Lenta.ru вчера в 14:26
Политика

В Крыму ответили на планы Джемилева устроить митинг в Симферополе

Ранее Джемилев заявил, что в ходе "марша" на Крым 3 мая представители меджлиса* планируют провести митинг в Симферополе, если не будут остановлены российскими силовиками.
РИА Новости Крым 07:39
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
РИА Новости 06:52
Общество

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

Известия 07:01
Общество

Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию

Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
REGNUM вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Пятый канал 04 марта в 23:26
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Политика

Зеленский рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усиленно работают над тем, чтобы в марте провести обмен пленными, а в конце апреля провести встречу в нормандском формате.
РИА Новости Крым 06:19
Наука

Кишечные бактерии помогли червям продержаться на диете из пластикового мусора

Хайтек 03:53
Наука

Найден способ подавить механизм «бессмертия» раковых клеток

Piter.tv 03:50
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Общество

В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту

Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
REGNUM 02:58
Политика

Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
REGNUM вчера в 22:02
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Политика

Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана

Русскоязычные пользователи Twitter обратили внимание на символические предметы интерьера в зале Кремля, на фоне которых российский президент Владимир Путин принимал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.
Московский Комсомолец 04:51
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