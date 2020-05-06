Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше

Редолар провел исследование и выяснил, что смертность от коронавируса у мужчин составляет 8%, у женщин — 4%. Ученый обратил внимание, что на первом месте среди причин смертности в Испании — сердечно-сосудистые заболевания. Причем обычно мужчины от них умирают реже.
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с чего всё началось

Эксперт назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19

Мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение, заявил РИА Новости испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab — исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.
РИА Новостивчера в 21:53

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Нейробиолог назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19

РБК01:23

Нейробиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 среди мужчин

Газета.Ru00:05

Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Lenta.ruвчера в 21:46

Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины

Комсомольская правдавчера в 22:03

Эксперт назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19

РИА Новостивчера в 21:53

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Российская газетавчера в 22:51

Эксперт рассказал, почему мужчины чаще умирают от COVID-19

РЕН ТВвчера в 20:51
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Общество

Баира Жамбалова сняли с должности вице-спикера Хурала Бурятии

После заслушанных вердиктов было решено вынести на текущую сессию рассмотрение постановления о снятии Баира Жамбалова с должности заместителя Председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал Медиа Консалтинг 05:00
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
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Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Общество

Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
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Общество

Россия приблизилась к Франции и Германии по числу заболевших COVID-19

Россия приблизилась к Франции и Германии по числу выявленных случаев коронавируса COVID-19.
vtomske.ru 04:46
Общество

В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
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Общество

В Воронежской области намерены ввести масочный режим

Воронеж, 6 мая 2020, 11:36 — REGNUM Масочный режим планируют ввести в Воронежской области уже в ближайшие дни.
REGNUM 04:36
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Экономика

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис.
Ведомости вчера в 17:00
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Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

Православие и Мир 03:31
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
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Общество

Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести

В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Коммерсантъ 03 мая в 04:32
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Экономика

ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

Падение ВВП России из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году достигнет 5%, что более чем вдвое выше 2,3-процентного спада 2015 года, вызванного падением цен на нефть и санкциями стран Запада.
ТАСС 05:28
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском вчера в 16:04
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
15
Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
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Авто

Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом

При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Армия и оружие

ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету

Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.
ТАСС 04 мая в 07:17
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
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Авто

Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились

С января по март текущего года реализация новых автомобилей Lada, укомплектованных автоматической трансмиссией, выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достигла отметки 8 165 экземпляров.
Новые автомобили 02:58
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Гаджеты

Meizu 17 Pro получит очень быструю беспроводную зарядку

Производитель подтвердил, что аппарат получит беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.
Megaobzor.com 04:33
Политика

Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
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Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
22
Культура

Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги

Телеканал 360° вчера в 22:19
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Футбол

Артета считает, что никого не нужно убеждать перейти в «Арсенал»

Микель Артета, экс-футболист и бывший помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» на портале Goal.com признался в том, что уверен – каждый футболист мечтает перейти в лондонский «Арсенал», поскольку это большой клуб.
ProstoProSport 04:15
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