Мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение, заявил РИА Новости испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab — исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.

с чего всё началось

Редолар провел исследование и выяснил, что смертность от коронавируса у мужчин составляет 8%, у женщин — 4%. Ученый обратил внимание, что на первом месте среди причин смертности в Испании — сердечно-сосудистые заболевания. Причем обычно мужчины от них умирают реже.

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