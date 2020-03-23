Коронавирус
Lenta.ruСмертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд. Об этом заявил глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС. По данным на понедельник, 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек.
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Коронавирус в Италии бьет все антирекорды: за сутки умерло около 800 человек
Регион online21 марта в 23:56
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Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Зауралье
Госслужащие и работники сухопутного транспорта названы самыми высокооплачиваемыми профессиями в Курганской области.
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Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
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Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
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ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
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Samsung представил первые в отрасли чипы, оптимизированные для работы в полностью беспроводных наушниках
PMIC-чипы MUA01 и MUB01 разрабатывались, соответственно, для использования в зарядных футлярах и в самих наушниках, и представляют собой уникальные полнофункциональные решения, оптимизированные для работы в TWS устройствах.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
Путешествия
Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели
Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Политика
Рябков назвал инсинуациями заявления США об энергетическом оружии
Российская Федерация назвала инсинуациями заявления Соединенных Штатов Америки об «энергетическом оружии» РФ.
Общество
Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим
Pornhub объявил, что на ресурсе открыт бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Кино
На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы
Киностудия «Союзмультфильм» покажет короткометражные авторские мультфильмы в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Общество
Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым
Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.
Здоровье
«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании
По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
Здоровье
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Политика
Парад, посвященный 75 Великой Победы может пройти без зрителей
В конце марта части Западного военного округа должны начать тренировки на полигоне в Алабино, но пока репетиции проходят в расположении частей, хотя в Москву уже приехали 79 курсантов и офицеров филиала Военно-морской академии в Калининграде.
Технологии
«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам
Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Пути.
Экономика
Торговля обналичила коронавирус
Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.