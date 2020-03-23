Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСмертность от коронавируса в Италии пошла на спад

Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд. Об этом заявил глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС. По данным на понедельник, 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек.
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В Италии зафиксировали снижение уровня смертности от коронавируса

Вести.Ruвчера в 15:37

Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад

Lenta.ruвчера в 14:52

Коронавирус в Италии унес жизни 651 человека за сутки

Пятый канал22 марта в 15:34

Темпы роста смертности от коронавируса в Италии сократились на 50 человек в сутки

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В Италии от коронавируса за сутки умерли 602 человека

РИА Новостивчера в 13:14

В Италии снижается суточное число заразившихся и умерших от коронавируса

Газета.Ruвчера в 14:06

Коронавирус в Италии бьет все антирекорды: за сутки умерло около 800 человек

Регион online21 марта в 23:56
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Зауралье

Госслужащие и работники сухопутного транспорта названы самыми высокооплачиваемыми профессиями в Курганской области.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
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Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
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ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
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В Великобритании покажут сериал о Путине

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Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

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Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
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Samsung представил первые в отрасли чипы, оптимизированные для работы в полностью беспроводных наушниках

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В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
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Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Интерфакс 03:27
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru вчера в 09:27
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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
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Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

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Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Политика

Рябков назвал инсинуациями заявления США об энергетическом оружии

Российская Федерация назвала инсинуациями заявления Соединенных Штатов Америки об «энергетическом оружии» РФ.
Политическая Экспертиза 21 марта в 10:58
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим

Pornhub объявил, что на ресурсе открыт бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса.
Lenta.ru 03:42
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
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Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Сети

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На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы

Киностудия «Союзмультфильм» покажет короткометражные авторские мультфильмы в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Live24 02:45
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Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.
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«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании

По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
Ридус 02:53
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Парад, посвященный 75 Великой Победы может пройти без зрителей

В конце марта части Западного военного округа должны начать тренировки на полигоне в Алабино, но пока репетиции проходят в расположении частей, хотя в Москву уже приехали 79 курсантов и офицеров филиала Военно-морской академии в Калининграде.
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«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам

Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Пути.
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Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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