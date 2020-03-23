Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд. Об этом заявил глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС. По данным на понедельник, 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек.

Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Происшествия Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дурана Гарсию, 45-летний россиянин прилетел на Остров Свободы 12 марта из Парижа, а 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом.

Общество Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Общество Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.

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Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.