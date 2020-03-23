Общество
Lenta.ruСмертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд. Об этом заявил глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ТАСС. По данным на понедельник, 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек.
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Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Кино
Netflix показал трейлер аниме-сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045»
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дурана Гарсию, 45-летний россиянин прилетел на Остров Свободы 12 марта из Парижа, а 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Футбол
РФС заподозрил клубы ПФЛ из Краснодара и Черкесска в договорняке
«РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» — «Интер» на предмет договорного характера игры», — цитирует Мельникова «Чемпионат».
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Здоровье
Ученые: потеря обоняния и вкуса — первый симптом Covid-19
Британские врачи нашли яркий признак заболевания Covid-19 — это потеря человеком ощущений вкуса и запаха, говорится в заявлении Британской ассоциации оториноларингологов (ENT).
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море
В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Общество
Из России запретили вывозить крупы
В России ввели временный запрет на экспорт круп.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Общество
Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора
Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что эффективнее всего с вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом, борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Политика
На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Армия и оружие
Во Франции остановлена работа предприятия, где собирали истребители Rafale для Индии
Напомним, что Индия ранее заказала у Франции 36 истребителей Rafale.
Кино
В Великобритании покажут сериал о Путине
Авто
Россияне теряют интерес к новым автомобилям
Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Наука
Вирусологи из России разработали уникальное средство от коронавируса
Известный вирусологи из России разработали уникальное средство от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.