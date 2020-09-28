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Росбалт
Росбалт

Смертность от коронавируса в Москве достигла максимума с середины июля

Общее число жертв коронавируса в городе достигло 5203, у каждого был подтвержден COVID-19. В понедельник число умерших за сутки достигло максимума с 15 июля. Тогда сообщалось о 24 летальных исходах, после чего показатели пошли на спад.В источнике
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Говорит Москва

В Москве число умерших с подтверждённым коронавирусом впервые с июля превысило 20

Говорит Москвавчера в 16:15
Дождь

В Москве впервые с середины июля умерли более 20 пациентов с коронавирусом за сутки

Дождьвчера в 16:42
Фонтанка.Ру

В Москве впервые с середины июля от коронавируса умерли более 20 человек за сутки

Фонтанка.Рувчера в 16:16
Мослента

В Москве зафиксировали максимум умерших с коронавирусом с середины июля

Мослентавчера в 16:15
Эхо Москвы

В Москве, согласно данным оперативного штаба, за сутки скончались 23 пациента с подтвержденным коронавирусом

Эхо Москвы02:02
Национальная служба новостей

В Москве впервые с июля умерло больше 20 пациентов с COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 16:11
РБК

В Москве зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с середины июля

РБКвчера в 16:11

Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".
РИА Новости01:51
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Система Xbox Series X займет 200 ГБ

В новинку установят SSD-накопитель на 1 ТБ Журналистам портала «GameSpot» посчастливилось протестировать новинку современной консоли — Xbox Series X. По итогам первых тестов стало понятно, что под системные файлы, из 1 ТБ общего объема памяти, разработчики выделил аж 198 Гб.
Центральная Служба Новостей01:54
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Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
Известиявчера в 09:11
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известиявчера в 03:18
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