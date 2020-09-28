Смертность от коронавируса в Москве достигла максимума с середины июля
Общее число жертв коронавируса в городе достигло 5203, у каждого был подтвержден COVID-19. В понедельник число умерших за сутки достигло максимума с 15 июля. Тогда сообщалось о 24 летальных исходах, после чего показатели пошли на спад.В источнике
Подробнее о событии
В Москве число умерших с подтверждённым коронавирусом впервые с июля превысило 20
Говорит Москвавчера в 16:15
В Москве впервые с середины июля от коронавируса умерли более 20 человек за сутки
Фонтанка.Рувчера в 16:16
В Москве впервые с июля умерло больше 20 пациентов с COVID-19
Национальная служба новостейвчера в 16:11