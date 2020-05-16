Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова сравнила летальность от коронавируса в России и мире

Уровень смертности от коронавируса в России в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру, заявила 16 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Голикова: Летальность от COVID в РФ в 7,5 раз меньше, чем по миру

РЕН ТВ14:27

Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности от коронавируса в России в 7,5 раз ниже, чем по миру

Эхо Москвы15:03

Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в РФ с миром

Московский Комсомолец14:51

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

РБК15:57

Голикова: показатель летальности от COVID-19 в РФ ниже мирового в 7,5 раза

Газета.Ru14:20

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Lenta.ru14:18

В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру

РИА Новости14:14
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Политика

На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ вчера в 15:49
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Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
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Здоровье

В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом

Более 50 медицинских работников в Чечне болеют коронавирусной инфекцией, одна медработница умерла, она была беременна, сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 14:14
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Сеть Facebook сообщила, что приобрела за 400 миллионов долларов сервис хранения анимированных изображений Giphy, в просторечии - "гифок".
Московский Комсомолец вчера в 11:24
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Общество

В Ленобласти ограничена работа торговых центров

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
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Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
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Политика

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
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Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Происшествия

Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити

ТАСС вчера в 11:04
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Игры

Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии

Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
Megaobzor.com вчера в 10:53
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
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Музыка

«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме

18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 17:15
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Общество

Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд

Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Ведомости вчера в 07:19
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Происшествия

Адвокат оценила законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили граждан.
Известия 14 мая в 05:39
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Происшествия

В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров

Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
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Здоровье

В Свердловской области умер пятый человек с коронавирусом

Всего в Свердловской области подтверждено 2466 случаев коронавируса.
66.ru вчера в 03:42
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
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Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости 08:22
Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
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Общество

Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах

В результате голосования - восемь «за», один воздержался: Албазинский храм по типовому проекту построят, а «жемчужину Дальнего Востока» Шадринский собор отрисуют на гаражных баннерах.
Амур.инфо 19:00
Общество

Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru вчера в 05:41
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Политика

Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям

Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе

Певица Кэти Перри снялась полностью обнаженной в новом клипе на песню Daises.
МИР 24 вчера в 21:43
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Samsung раздает дорогие подарки своим покупателям

Samsung раздает дорогие подарки покупателям своей продукции, сообщает ToDay News Ufa.
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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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