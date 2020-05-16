Коронавирус
Lenta.ruСмертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. Об этом она сказала в анонсе программы "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1". По словам Голиковой, в России уровень летальности от вируса в 7,5 раз меньше общего мирового.
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Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс вчера в 12:40
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей
На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 09:15
Здоровье
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 20:45
Общество
Следователи Иркутска проверяют невыплату медикам положенных надбавок
Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи Иркутска заинтересовались ситуацией с невыплатой надбавок, положенных медикам региона за работу в условиях пандемии коронавируса.
Телеинформ 06:10
Армия и оружие
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.
Российская газета 20:15
Политика
Бардина объяснила, что делает Зеленский
Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 11:35
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Музыка
Солист всемирно известной группы Hurts вспомнил о Байкале
Байкал-Daily 22:26
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Политика
На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас засняли страстный поцелуй на видео
Сладкая парочка засняла свой страстный поцелуй на видео, которое стало частью нового клипа рэпера Residente на песню Antes Que el Mundo Se Acabe («Прежде, чем мир закончится»).
Wday.ru 13:30
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Авто
Мировой авторынок в апреле упал на 45%
Автостат вчера в 08:56
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы вчера в 09:33
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Экономика
Саудиты скупили доли Boeing и Facebook
Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад саудовский Суверенный фонд купил акции четырёх крупных европейских нефтяных компаний на сумму порядка миллиарда долларов.
REGNUM 09:51
Здоровье
Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы
Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 14 мая в 12:58
Общество
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что Заворотнюк идет на поправку
Наташа Королева рассказала о состоянии Заворотнюк. По ее словам, соседка Настя идет уже на поправку.
Невские Новости 22:01
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru вчера в 14:32
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Vprognoze.ru 14:53
Культура
Метрополитен-опера продолжает открывать свой видеоархив: пришел черед «Лючии ди Ламмермур»
Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, продолжая показы своих спектаклей разных лет, представит "Лючию ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.
Вестник Кавказа вчера в 22:15
Общество
В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни
Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:50
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.
Lenta.ru 22:34