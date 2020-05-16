Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. Об этом она сказала в анонсе программы "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1". По словам Голиковой, в России уровень летальности от вируса в 7,5 раз меньше общего мирового.

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

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