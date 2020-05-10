Общество
КоммерсантъВ Москве в апреле на 15,5% выросла смертность
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. Кроме того, этот показатель самый высокий для апреля за последние 10 лет.
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с чего всё началось
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.РБКвчера в 17:02
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Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Армия и оружие
Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии
РИА Новости вчера в 22:05
Армия и оружие
В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Семенович поразила поклонников необычным фото
Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком".
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье
Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 23:17
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
Технологии
Эксперт заподозрил SpaceX в желании выкупить главного конкурента
Ранее «Профиль» сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск обвинил конкурентов в зависимости от России.
Профиль вчера в 08:19
Общество
Власти Камчатки решили ослабить режим ограничений
До 31 мая сохраняется обязательный масочный режим и ограничения по транспортному сообщению между районами Камчатки.
Камчатка-Информ 01:11
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
REGNUM вчера в 08:33
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Происшествия
Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе
Twitter / @ WilliamJoy По меньшей мере пять человек пострадали при стрельбе в парке города Форт-Уэрт в американском штате Техас.
РЕН ТВ 01:31
Политика
Историк оценил причины принижения роли СССР в Победе над нацизмом
Запад целенаправленно стремится принизить вклад СССР в Победу над нацизмом.
Профиль 00:51
Музыка
Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров
К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Петрозаводск говорит 08 мая в 16:02
Общество
Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России
Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Происшествия
На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар
РБК вчера в 19:45
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Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Общество
На Кубани продлевают режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
ЖКХ
Где с 12 мая отключат горячую воду в Барнауле: карта
В Барнауле с 12 мая на три дня планово отключат горячую воду у части потребителей – работы проводят для того, чтобы испытать крупные трубопроводы ТЭЦ-2 на потери тепла.
Толк 01:34
Игры
На ПК пройдет бета-тест шутера про отстрел динозавров Second Extinction
Авторы Second Extinction — кооперативного шутера, в котором нужно сражаться с динозаврами-мутантами — проведут бета-тестирование для пользователей ПК.
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Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Общество
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
ТК Звезда 09 мая в 21:52
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42