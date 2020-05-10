с чего всё началось

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. Кроме того, этот показатель самый высокий для апреля за последние 10 лет.

В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность

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Общество Власти Камчатки решили ослабить режим ограничений До 31 мая сохраняется обязательный масочный режим и ограничения по транспортному сообщению между районами Камчатки.

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Происшествия Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе Twitter / @ WilliamJoy По меньшей мере пять человек пострадали при стрельбе в парке города Форт-Уэрт в американском штате Техас.

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