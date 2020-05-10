с чего всё началось

В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца. Это следует из статистики, опубликованной на сайте открытых данных столичного правительства.

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

Здоровье Масочный режим на Украине могут продлить до конца года Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».

Армия и оружие Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хмеймим Девятого-десятого мая ряд иностранных и российских СМИ написал о некой странной атаке на объекты в сирийской провинции Латакия.

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его. 2

Общество Россиян предупредили о резком похолодании Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать. 87

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 23

Здоровье Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 59

Здоровье Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции "Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса. 5

Шоу-бизнес Семенович поразила поклонников необычным фото Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком". 3

Происшествия Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии По меньшей мере 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии.

Происшествия При пожаре в доме в Туве погибли четыре человека В результате пожара в частном доме в Республике Тыва погибли четыре человека.

Здоровье Саратовским чиновникам поручили предотвратить толчею в транспорте Председатель правительства Александр Стрелюхин акцентировал внимание собравшихся на организации работы общественного транспорта, чтобы автобусы не были переполнены и люди могли соблюдать дистанцию. 5

Единоборства Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.

Общество МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев. 116

Футбол Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое» Месси и другие молодые люди уже начинали играть при нем. "Барса" выиграла бы то же самое с Пепом или без него.