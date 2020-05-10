Коронавирус
ИзвестияСмертность в Москве в апреле выросла на 15,5%
В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца. Это следует из статистики, опубликованной на сайте открытых данных столичного правительства.
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с чего всё началось
По информации портала, в апреле в городе зафиксировали 11 846 смертей, тогда как среднее число в том же месяце в период с 2010 по 2019 года составляло 9866, то есть, на 20 процентов меньше.Lenta.ru13:58
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Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
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Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
Политика
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 12:50
Футбол
«Реал» может продать Бэйла «Ньюкаслу» за 20 миллионов
Ожидается, что мадридцы выручат на продаже валлийца не более 20 миллионов евро. Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
Бомбардир.ру 15:15
Политика
Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты
Оппозиционеры отказались от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах в 2020 году.
Телеканал 360° 13:16
Здоровье
Больше 800 случаев коронавируса подтверждены в Хабаровском крае
За время эпидемии в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 256 человека, семь пациентов с COVID-19 умерли.
EastRussia 08 мая в 04:21
Кино
Создатели «Доктора Сна» экранизируют роман Стивена Кинга «Возрождение»
Как передает Variety, создатели неоднозначно встреченного "Доктора Сна", экранизации одноименного романа писателя, сиквела его "Сияния", возьмутся за адаптацию его же "Возрождения" (2014) для Warner Bros.
Российская газета 11:23
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос 10:03
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
RuNews24.ru 06:06
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение 08:30
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент вчера в 03:41
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Хоккей
Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее
Сегодня исполнилось 11 лет победе сборной России по хоккею на чемпионате мира-2009.
Спорт-Экспресс 11:37
Здоровье
48 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье
На территории Приморья зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Konkurent.ru вчера в 22:42
Общество
В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения
Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.
Известия 19:19
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
Москва, 9 мая 2020, 19:23 — REGNUM В России в рамках первого этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, могут разрешить для членов семьи прогулки с детьми.
REGNUM вчера в 12:23
Экономика
Безработица в США в апреле выросла до 14,7%
В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
Вести.Ru 08 мая в 10:52
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум
Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera 11:43