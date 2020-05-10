с чего всё началось

В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца. Это следует из статистики, опубликованной на сайте открытых данных столичного правительства.

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

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