с чего всё началось

В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца. Это следует из статистики, опубликованной на сайте открытых данных столичного правительства.

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

Здоровье В России выполнено более 5 миллионов тестов на коронавирус По данным оперативного штаба 8 мая, общее количество людей, инфицированных COVID-19 в России, превысило 187 800 человек, 1 723 человека погибли.

Футбол Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.

Общество СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19 Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.

Общество Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса. 558

Единоборства Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249 Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.

Авто Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 975

Политика Baltic Pipe подкачал. Польская мечта делать газ из воздуха обречена Скандинавская страна ведь не станет отказываться от традиционных контрактов с Берлином, чтобы продавать газ в Польшу по более низкой цене – лишь бы Украина и Прибалтика получили дешевое топливо. 252

Армия и оружие Китай нанес ракетный удар по военным Индии В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек. 113

Шоу-бизнес Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса Во время пандемии коронавируса ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры вместе с Богомоловым. 12

Единоборства Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249 Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Авто Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64% Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года. 178

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K