Общество
ИзвестияСмертность в Москве в апреле выросла на 15,5%
В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца. Это следует из статистики, опубликованной на сайте открытых данных столичного правительства.
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с чего всё началось
По информации портала, в апреле в городе зафиксировали 11 846 смертей, тогда как среднее число в том же месяце в период с 2010 по 2019 года составляло 9866, то есть, на 20 процентов меньше.Lenta.ru13:58
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