Общество

ИзвестияИзвестияСмертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца. Это следует из статистики, опубликованной на сайте открытых данных столичного правительства.
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, в апреле в городе зафиксировали 11 846 смертей, тогда как среднее число в том же месяце в период с 2010 по 2019 года составляло 9866, то есть, на 20 процентов меньше.
Lenta.ru13:58

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Смертность в Москве в апреле выросла почти на 20% за последние десять лет

РБК17:02

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

Известия15:10

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей чем в среднем за прошлые десять лет

Медиазона11:07

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% в сравнении с прошлым годом

РИА Новости14:41

В Москве возросло число смертей

Lenta.ru13:58

В Москве в апреле 2020-го умерло больше людей, чем за прошедшие десять лет

News.ru11:34

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% год к году

Говорит Москва15:01
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Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

RT на русском 19:00
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Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
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Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
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Здоровье

В России выполнено более 5 миллионов тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба 8 мая, общее количество людей, инфицированных COVID-19 в России, превысило 187 800 человек, 1 723 человека погибли.
Evo-rus.com вчера в 13:55
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Джикия против того, чтобы «Зенит» заранее объявляли чемпионом

Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее.
Спорт-Экспресс 17:15
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Представлены материнские платы MSI MEG Z490 Unify и MEG Z490I Unify

Megaobzor.com 14:31
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
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Общество

СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19

Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
РИА Новости 19:27
Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости 08:32
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Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.
Российская газета 01:43
Авто

Бренд Dongfeng презентовал кросс-универсал на базе PSA

Ценник на кросс-универсал Aeolus Yixuan GS стартует от 82 900 юаней, тогда как Skoda Octavia в начальном исполнении обойдется в полтора раза дороже.
Letnews.ru 02:04
Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Политика

Baltic Pipe подкачал. Польская мечта делать газ из воздуха обречена

Скандинавская страна ведь не станет отказываться от традиционных контрактов с Берлином, чтобы продавать газ в Польшу по более низкой цене – лишь бы Украина и Прибалтика получили дешевое топливо.
BaltNews.ee 03:05
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Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:21
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
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Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года

Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
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Футбол

Тарделли о споре Кьеллини и Балотелли: «Жаль слышать такое от капитана. Мы так не говорим о коллегах»

Чемпион мира-1982 в составе сборной Италии Марко Тарделли высказался о конфликте защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини с Марио Балотелли.
Sports.ru 17:15
Шоу-бизнес

Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры вместе с Богомоловым.
Lenta.ru 12:45
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
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Авто

Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%

Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
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Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

В Москве прошёл воздушный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 09:09
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России вчера в 14:04
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Политика

Путин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
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Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

В ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание на десять градусов.
Lenta.ru 19:35
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