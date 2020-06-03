Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСмертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
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Смертность в Петербурге в мае оказалась на 32 проц. выше, чем в это же время год назад

Эхо Москвы19:12

Reuters: в мае в Петербурге зарегистрировали на 1 552 смерти больше, чем в прошлом году

Медиазона12:55

Аномальный рост смертности в Санкт-Петербурге зафиксирован за май

КП - Санкт-Петербург14:56

В Петербурге по итогам мая аномально выросла смертность

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Смертность в Петербурге подскочила в мае на 32%. Умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад

Фонтанка.Ру14:26

За последний месяц в Петербурге на 32% выросла смертность

Piter.tv14:04

В Петербурге в мае выросла смертность

Петербургский дневник15:13
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Российская газета 15:31
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В новом видео Осипов приносит свои извинения главврачу Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константину Смирнову и объясняет, что не так истолковал поступившее ему предложение занять должность уборщика помещений.
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Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
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«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши

«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru вчера в 12:19
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Наука

На Земле определен регион с самым чистым воздухом

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Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру

Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион.
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Политика

Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом.
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Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
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Автоспорт

«Формула-1» стартует пятого июля

Первая гонка планируется в Австрии на пятое июля. Затем пройдет Гран-при в Шпильберге – 12 июля и в Венгрии – 19 июля.
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Каннский кинофестиваль объявил программу

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Внутри нейтронных звезд нашли кварковое вещество

Ученые использовали гравитационно-волновой сигнал столкновения нейтронных звезд в августе 2017 года и подтвердили свою гипотезу, обнаружив, что объекты не менее двух солнечных масс имеют характеристики, указывающие на наличие огромного ядра из кварков, более половины диаметра звезды.
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Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
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Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»

Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.
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Общество

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Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Новые автомобильные номера появятся в России

Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
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Военные помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области

Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты".
Piter.tv 03:20
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