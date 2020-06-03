Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСмертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

В Петербурге в мае выросла смертность

Петербургский дневник15:13

За последний месяц в Петербурге на 32% выросла смертность

Piter.tv14:04

Аномальный рост смертности в Санкт-Петербурге зафиксирован за май

КП - Санкт-Петербург14:56

В Петербурге по итогам мая аномально выросла смертность

DP.RU14:55

Смертность в Петербурге подскочила в мае на 32%. Умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад

Фонтанка.Ру14:26

В Петербурге на фоне коронавируса смертность за май увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Эхо Москвы16:01

Reuters: в мае в Петербурге зарегистрировали на 1 552 смерти больше, чем в прошлом году

Медиазона12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
181
Происшествия

«Норникель» известил об утечке топлива в день инцидента

Newstracker.ru 14:37
6
Кино

Актриса Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

Live24 14:04
38
Общество

В Калининградской области ввели продуктовые карточки для безработных

В Калининградской области появились "продуктовые карты" для жителей региона, потерявших работу в связи с коронавирусом.
DP.RU 11:30
11
Политика

Персонально ваш: Елизавета Осетинская

Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Технологии

Построй свою игровую студию: опубликован первый трейлер Mad Games Tycoon 2

Вашингтон, 3 июня 2020, 14:15 — REGNUM В сети появился первый трейлер симулятора создания игровой студии Mad Games Tycoon 2. Его опубликовали 2 июня на YouTube-канале EggcodeGames.
REGNUM 07:15
1
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
554
Автоспорт

F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года

Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
53
Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками в США

Rambler News Service вчера в 02:17
27
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 14:23
295
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
347
Шоу-бизнес

Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
18
Экономика

Аналитики составили новый прогноз по курсу доллара

Финансовые аналитики озвучили новый прогноз относительно курса доллара к рублю.
EAOmedia.ru 16:00
Общество

Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне

Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
1
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
9
Космос

У экипажа Crew Dragon проблемы со связью с Землей

Астронавты на борту космического корабля Crew Dragon не могут общаться с Центрами управления полетом в Хьюстоне и Калифорнии по проводной линии МКС.
Вести.Ru 31 мая в 12:21
2,1K
Игры

GOG дарит три игры

В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 01 июня в 07:42
41
Происшествия

Суд над фанатами по делу о беспорядках в Марселе состоится в декабре

Суд над российскими болельщиками, которые находятся в тюрьме в Марселе по обвинению в нападении на английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, состоится в декабре, заявил РИА Новости адвокат одного из россиян Петр Куршин.
РИА Новости 15:35
Авто

Volkswagen поделился тизером обновленного универсала Arteon

Volkswagen готовит к дебюту четырёхдверное купе Arteon нового поколения. Накануне производитель опубликовал первые тизеры новинки.
Новые автомобили 05:57
1
Наука

Коронавирус может размножаться в клетках сердца

Как стало известно, попадая в клетки сердца и размножаясь там, вирус вызывает сбои в сердцебиении.
Газета DAILY 02:54
84
Происшествия

В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США

Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
3
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
2,2K
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1,6K
Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
5
Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
24
Общество

В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
454
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
7
Политика

Климкин констатировал конец национальной идеи «освобождения» Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса о поставках воды в Крым является концом национальной идеи «освобождения» полуострова.
Lenta.ru 02:35
184
ещё по теме
Главное