Коронавирус
ИнтерфаксСмертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Южный Федеральный вчера в 21:51
Космос
Crew Dragon доставил на МКС работы художника стрит-арта
Rostov gazeta вчера в 06:00
Происшествия
В новосибирские ЦРБ из-за коронавируса госпитализировали 186 пациентов
23 пациента прибавилось за сутки в районных больницах Новосибирской области, перепрофилированных для лечения коронавируса.
Atas.info 01:42
Экономика
Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей
Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.
РИА Новости 14:11
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Происшествия
Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео
Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо вчера в 04:24
Общество
В Сибири обнаружили новый вид опасных клещей
В Сибири был обнаружен новый вид опасных кровососущих.
Readovka67.ru 06:33
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Общество
В России появятся новые автомобильные номера
Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от 1 до 9. До этого в начале кода использовались только цифры 1 и 7.
Газета.Ru вчера в 12:17
Хоккей
Каблуков может стать частью обмена «Металлурга» с «Авангардом»
Нева Спорт вчера в 09:12
Общество
Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия 13:42
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 14:40
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Наука
Синий свет по ночам довел мышей о депрессии
Группа исследователей из разных институтов Китая, обнаружила, что при неоднократном воздействии синим светом на лабораторных мышей по ночам, у животных появляются симптомы депрессии.
MedikForum.ru 03:35
Общество
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
РИА Новости 09:58
Наука
Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно
Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru вчера в 02:34
Наука
Коронавирус может размножаться в клетках сердца
Как стало известно, попадая в клетки сердца и размножаясь там, вирус вызывает сбои в сердцебиении.
Газета DAILY 02:54
Происшествия
В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера
СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Здоровье
Названы симптомы коронавируса у животных
Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
Происшествия
Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера
Российская газета 21:53
Культура
На телевидении появится «Детский КВН»
В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском вчера в 04:47
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 72 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе один - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА 03:47
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Наука
Ученые выяснили, чем питался динозавр сотню миллионов лет назад
Останки динозавра были найдены в 2011 году на территории канадской провинции Альберта.
Замана 17:37
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com вчера в 16:33
Общество
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14