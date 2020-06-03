Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

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