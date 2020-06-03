Коронавирус
ИнтерфаксСмертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Смертность в Петербурге в мае оказалась на 32 проц. выше, чем в это же время год назад
Эхо Москвывчера в 19:12
Reuters: в мае в Петербурге зарегистрировали на 1 552 смерти больше, чем в прошлом году
Медиазонавчера в 12:55
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
РИА Новости вчера в 16:43
Авто
Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
Сегодня пресс-служба российского офиса Kia сообщила, что две модели марки — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X—Line — попадают под действие программ.
SpeedMe 02 июня в 08:34
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Елена Подкаминская показала результат похудения после третьих родов
Елена Подкаминская показала результат похудения после третьих родов Актриса Елена Подкаминская похудела после третьих родов.
Экспресс газета 01:40
Армия и оружие
Протурецкое ПНС Ливии заявило о взятии под контроль аэропорта Триполи
REGNUM вчера в 14:55
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире.
Московский Комсомолец вчера в 04:43
Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Шоу-бизнес
Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
Общество
Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США
Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 01:08
Технологии
Самоизоляция утроила число уязвимых ПК в России
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные DeviceLock, в конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории России - это на 230% больше, чем в начале апреля.
Вести.Ru 00:48
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев.
РИА Новости 00:28
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета вчера в 06:58
Футбол
СМИ: Главный тренер «Арсенала» обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна из «Зенита»
Как сообщает AreaNapoli, главный тренер «канониров» Микель Артета уже обсудил возможный трансфер со своим бывшим партнёром по «Арсеналу» Андреем Аршавиным, который на данный момент является советником генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу.
RT на русском 01:17
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 02 июня в 15:29
Политика
Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Технологии
Эксперт рассказал о приемах прослушки смартфона
Существует несколько признаков прослушки смартфона, один из распространенных - когда в гаджете присутствует стороннее приложение, которое сам владелец не устанавливал.
Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес
Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии
46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:59
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Хоккей
Вайсфельд рассказал о нюансах перехода Капризова в ЦСКА
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд признался, что переходу Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА предшествовал необычный звонок.
ProstoProSport вчера в 23:59
Армия и оружие
В ЛНР отменили режим полной боевой готовности
Если же Украина возобновит провокации и обстрелы территории Луганской Народной Республики, то Народная милиция снова будет работать в режиме полной боевой готовности.
RuNews24.ru вчера в 11:42
Политика
Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем
Посольство России в Вашингтоне призвало США отпустить россиян из тюрем страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:48
Политика
КНДР требует от Сеула прекратить распространять агитационные листовки
Власти КНДР заявили в четверг, что Южную Корею ждут серьезные последствия, если Сеул не прекратит распространение агитационных листовок на территории КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости вчера в 23:19