В Санкт-Петербурге смертность в мае увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Умерли более 6,4 тыс. человек, а за тот же месяц 2019 года — почти 4,9 тыс. Статистика по смертности приводится на сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Смертность в Санкт-Петербурге в мае выросла на 32%

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