По мнению аналитиков, Пекину и Вашингтону в ближайшем будущем вряд ли удастся решить проблемы торгового дисбаланса и соперничества в технологической сфере. США и Китай намерены заключить первую часть торговой сделки.

Смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

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