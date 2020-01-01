Политика

RT на русскомRT на русскомСмогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

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По мнению аналитиков, Пекину и Вашингтону в ближайшем будущем вряд ли удастся решить проблемы торгового дисбаланса и соперничества в технологической сфере. США и Китай намерены заключить первую часть торговой сделки.
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Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
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Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
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