Общество

RT на русскомRT на русскомСмогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

Китай и США готовятся заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что документ подпишут до 15 января. Однако эксперты отмечают, что даже если сторонам удастся достичь каких-то договорённостей, они вряд ли будут долговечными.
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Сделка высших переделов

Российская газета12 января в 10:26

Соевые бобы могут вновь рассорить Пекин и Вашингтон

Независимая газета12 января в 11:20

Министр финансов США: сделка с Китаем при переводе соглашения не изменилась

Красная весна12 января в 13:56

Смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

RT на русскомвчера в 16:05

Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт

Вести.Финансвчера в 10:08

Первая фаза торговой сделки – лишь перемирие между США и Китаем

Накануне.Ruвчера в 05:13

Испытание миром. О заключении соглашения между США и Китаем

DP.RUвчера в 23:26
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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия

При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета вчера в 04:00
Происшествия

Утром в ДТП на омской Ленинградской площади погиб человек

«В результате ДТП водитель «ВАЗа» (личность устанавливается) от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
БК55 вчера в 22:56
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
Вести.Ru вчера в 18:23
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета 12 января в 23:41
Общество

Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных

Вести.Ru вчера в 22:24
Наука

Ультразвук сделал прочнее 3D-печатные детали из сплавов

Как сообщает ToDay News Ufa, физики напечатали деталь сплавом титана, воздействуя на него ультразвуком.
ToDay News Ufa вчера в 20:13
Политика

В России хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров

Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок.
Известия вчера в 17:23
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
Спорт

Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд

Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
ProstoProSport вчера в 22:55
Хоккей

Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Metaratings вчера в 14:43
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Экономика

Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год.
Известия вчера в 21:03
Общество

В России выросло число желающих обанкротиться граждан

Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан.
ФедералПресс вчера в 18:48
Экономика

Главред (Украина): крах бюджета Украины гораздо реальней, чем кажется (Главред)

Процентные ставки по ОВГЗ просто необходимо снижать, потому что бюджет Украины не выдерживает этого — мы тратим около 4 миллиардов гривен на эти облигации и их обслуживание.
ИноСМИ вчера в 20:07
Политика

СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Известия вчера в 19:48
Политика

Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Известия вчера в 21:29
Экономика

В Крыму вводится налог на имущество физических лиц

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
КИА вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Происшествия

СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев

Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Российская газета вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной ответил на «тявканье» Кадышевой

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал неэтичным поведение певицы Надежды Кадышевой и призвал не обращать внимания на ее скандальные высказывания в мемуарах.
Рамблер вчера в 06:40
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Общество

Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»

Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
Говорит Москва вчера в 10:15
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок газа

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио свободы" заявил, что украинское правительство не виновато в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину.
Капитал страны вчера в 07:42
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК вчера в 22:04
Как работают Яндекс.Новости?
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