Китай и США готовятся заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что документ подпишут до 15 января. Однако эксперты отмечают, что даже если сторонам удастся достичь каких-то договорённостей, они вряд ли будут долговечными.

Смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

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