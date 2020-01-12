Общество
RT на русскомСмогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне
Китай и США готовятся заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что документ подпишут до 15 января. Однако эксперты отмечают, что даже если сторонам удастся достичь каких-то договорённостей, они вряд ли будут долговечными.
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Министр финансов США: сделка с Китаем при переводе соглашения не изменилась
Красная весна12 января в 13:56
Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт
Вести.Финансвчера в 10:08
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Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения
Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Происшествия
Утром в ДТП на омской Ленинградской площади погиб человек
«В результате ДТП водитель «ВАЗа» (личность устанавливается) от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Общество
Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных
Наука
Ультразвук сделал прочнее 3D-печатные детали из сплавов
Как сообщает ToDay News Ufa, физики напечатали деталь сплавом титана, воздействуя на него ультразвуком.
Политика
В России хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд
Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России
Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год.
Общество
В России выросло число желающих обанкротиться граждан
Общее количество потенциальных банкротов превысило 1 миллион человек. В 2019 году несостоятельными оказались 69 тысяч граждан.
Экономика
Главред (Украина): крах бюджета Украины гораздо реальней, чем кажется (Главред)
Процентные ставки по ОВГЗ просто необходимо снижать, потому что бюджет Украины не выдерживает этого — мы тратим около 4 миллиардов гривен на эти облигации и их обслуживание.
Политика
СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Политика
Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках
Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Экономика
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Происшествия
СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев
Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной ответил на «тявканье» Кадышевой
Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал неэтичным поведение певицы Надежды Кадышевой и призвал не обращать внимания на ее скандальные высказывания в мемуарах.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Общество
Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»
Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок газа
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио свободы" заявил, что украинское правительство не виновато в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Экономика
С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.