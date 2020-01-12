Общество

RT на русскомRT на русскомСмогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

Китай и США готовятся заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что документ подпишут до 15 января. Однако эксперты отмечают, что даже если сторонам удастся достичь каких-то договорённостей, они вряд ли будут долговечными.
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Сделка высших переделов

Российская газета12 января в 10:26

Соевые бобы могут вновь рассорить Пекин и Вашингтон

Независимая газета12 января в 11:20

Министр финансов США: сделка с Китаем при переводе соглашения не изменилась

Красная весна12 января в 13:56

Смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

RT на русскомвчера в 16:05

Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт

Вести.Финансвчера в 10:08

Первая фаза торговой сделки – лишь перемирие между США и Китаем

Накануне.Ruвчера в 05:13

Испытание миром. О заключении соглашения между США и Китаем

DP.RUвчера в 23:26
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Кино

«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»

Вести.Ru 12 января в 15:47
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«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Газета.Ru вчера в 10:07
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com вчера в 10:21
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Сегодня отмечают Старый Новый год

Курган и курганцы 12 января в 21:48
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Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи

Адвокаты обвиняемых по делу о нападении на псковских десантников Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева уличили свидетеля обвинения Александра Малофеева во лжи.
Lenta.ru вчера в 22:18
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Разработчики чешской автомобильной компании Skoda готовятся представить обновленный седан и хэтчбек Rapid.
Car.ru 12 января в 23:32
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru вчера в 21:42
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Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2-3 млрд руб. в год.
РБК вчера в 21:26
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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

РБК вчера в 08:53
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В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии

Российская газета вчера в 20:13
Спорт

Мужская сборная России по гандболу не сыграет на Олимпиаде 2020 года

Мужская сборная России по гандболу не смогла квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года.
Sport24.ru вчера в 16:51
Спорт

На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринт

Нева Спорт 10 января в 19:30
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru вчера в 21:24
Политика

В России хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров

Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок.
Известия вчера в 17:23
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог

Как пишет издание, в отчетах Ярославской агломерации участков концентрации ДТП нет, однако по данным управления ГИБДД их зафиксировано 40 штук.
RuNews24.ru вчера в 00:56
Фигурное катание

Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза

Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
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Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Известия вчера в 07:39
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
ТАСС вчера в 11:22
Наука

На Земле нашли затерянный гигантский кратер

Затерянный гигантский кратер располагается в вулканическом поле юго-восточной части Лаоса (юго-восточная Азия).
Lenta.ru вчера в 03:05
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Общество

США перестали считать Китай валютным манипулятором

В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя «обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.
РБК вчера в 18:04
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Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Известия вчера в 21:29
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Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
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В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru вчера в 18:23
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Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
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Футбол

Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»

Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 14:45
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