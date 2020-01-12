Китай и США готовятся заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что документ подпишут до 15 января. Однако эксперты отмечают, что даже если сторонам удастся достичь каких-то договорённостей, они вряд ли будут долговечными.

Смогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне

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Политика Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.

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