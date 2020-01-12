Общество
RT на русскомСмогут ли Пекин и Вашингтон поставить точку в торговой войне
Китай и США готовятся заключить первую часть торговой сделки. Ожидается, что документ подпишут до 15 января. Однако эксперты отмечают, что даже если сторонам удастся достичь каких-то договорённостей, они вряд ли будут долговечными.
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Министр финансов США: сделка с Китаем при переводе соглашения не изменилась
Красная весна12 января в 13:56
Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт
Вести.Финансвчера в 10:08
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«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
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Сегодня отмечают Старый Новый год
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Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
Адвокаты обвиняемых по делу о нападении на псковских десантников Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева уличили свидетеля обвинения Александра Малофеева во лжи.
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Обновленный седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Разработчики чешской автомобильной компании Skoda готовятся представить обновленный седан и хэтчбек Rapid.
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения
Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
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Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2-3 млрд руб. в год.
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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»
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В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии
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Мужская сборная России по гандболу не смогла квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года.
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На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринт
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
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В России хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог
Как пишет издание, в отчетах Ярославской агломерации участков концентрации ДТП нет, однако по данным управления ГИБДД их зафиксировано 40 штук.
Фигурное катание
Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза
Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
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Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
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На Земле нашли затерянный гигантский кратер
Затерянный гигантский кратер располагается в вулканическом поле юго-восточной части Лаоса (юго-восточная Азия).
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
США перестали считать Китай валютным манипулятором
В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя «обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.
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Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках
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В «Барселоне» официально сменился тренер
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Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
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Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.