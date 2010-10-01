Смоленск, 26 июня 2020, 20:47 — REGNUM Предприятия Смоленской области получат поддержку от федерального министерства при выходе на зарубежные рынки.

О чем говорит Смоленск

О чем говорит Смоленск

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