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ЧемпионатЧемпионатСмольников пропустит до трёх недель из-за травмы

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1), сообщает официальный сайт клуба. У футболиста диагностирован перелом хрящевой части восьмого ребра.
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