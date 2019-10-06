Лига чемпионов
ЧемпионатСмольников пропустит до трёх недель из-за травмы
Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1), сообщает официальный сайт клуба. У футболиста диагностирован перелом хрящевой части восьмого ребра.
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