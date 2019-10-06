Лига чемпионов
ЧемпионатСмольников пропустит до трёх недель из-за травмы
Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1), сообщает официальный сайт клуба. У футболиста диагностирован перелом хрящевой части восьмого ребра.
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Политика
Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу
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Газета.Ru 16:57
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Протестующие против интеграции Белоруссии с Россией обвинили Лукашенко в продаже родины
Манифестанты обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «родину продал».
Росбалт 15:51
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Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости 12:16
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com вчера в 07:39
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Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
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Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово
Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.
Газета.Ru 16:50
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Головкин победил Деревянченко в титульном бою
В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
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19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
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Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Советник президента ЦАР заявил о приезде в страну сотрудников ЦРУ
Американская разведка отправила в Центрально-Африканскую Республику группу сотрудников после того, как туда приехали российские специалисты, заявил советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров в эфире "Вестей недели" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 13:02
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Карпин: «Вообще не смотрю на „Спартак“, мне комфортно в „Ростове“»
Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин.
Бомбардир.ру 16:32
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Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой
Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
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Миланский "Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу, уступив на своем поле туринскому "Ювентусу" в матче седьмого тура серии А.
РИА Новости 17:00
Политика
Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
Взгляд.ру 17:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
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Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
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Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
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Политика
В конгрессе США обвинили Помпео в неподчинении выданной ему повестке
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел заявил, что госсекретарь Майк Помпео не подчиняется выданной ему повестке от конгресса предоставить документы по Украине.
РИА Новости 11:55