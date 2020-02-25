Общество

REGNUMREGNUMСмольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга

Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Одной из причин отказа в согласовании массовой акции было названо отсутствие понимания того, что заявители марша подразумевают под аббревиатурой «РФ».
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Подробнее о событии

Смольный второй раз не согласовал марш памяти Немцова в Петербурге

Мойка7808:25

В Петербурге отказались согласовать марш Немцова из-за неясности целей акции

Интерфакс07:23

Власти Петербурга из-за незнания аббревиатуры РФ отказали оппозиции в марше памяти Немцова

Znak.com05:52

Одной из причин отказа в согласовании марша Немцова в Петербурге власти назвали использование аббревиатуры РФ в заявке

Эхо Москвы09:03

Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»

Коммерсантъ06:59

«Аббревиатура РФ и неясные цели»: Смольный отказался согласовать «Марш Немцова»

МР7.ру06:40

Смольный отказался согласовать марш Немцова. Чиновники не опознали аббревиатуру «РФ» и не поняли, кто осуществляет репрессии

Фонтанка.Ру07:09
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Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 06:59
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Общество

На продюсера телеканала «1+1» завели дело за критику украинского языка

Уголовное дело в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, с подачи нардепа Украины Владимира Арьева заведено полицией за высказывание о трудности производства фильмов на украинском языке, 25 февраля сообщает украинское издание «Факты».
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Происшествия

В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов

Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:13
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
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Политика

На Украине назвали слово «Донбасс» элементом войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признался, что не любит слово "Донбасс" и считает его элементом гибридной войны.
РИА Новости 08:55
Общество

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Российская газета 09:15
Общество

Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
REGNUM 07:17
Политика

Трамп пообещал новые санкции против покупателей нефти у Венесуэлы

Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой.
News.ru 08:28
Наука

Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет

Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Anonsens 23 февраля в 17:42
Авто

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
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Происшествия

Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве

Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Известия 09:55
Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что армии начали поставлять современную военную технику, разработанную на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве находятся системы вооружения на новых физических принципах, писал NEWS.ru.
News.ru 23 февраля в 09:03
Происшествия

В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным

Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Российская газета 02:42
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:00
Экономика

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
РБК 07:31
Общество

В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне

Взгляд.ру 08:13
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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
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Общество

На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами

Блокчейн-платформа «Норникеля» позволит россиянам использовать токены для бронирования авиабилетов и оплаты на горнолыжном курорте в Сочи, сообщает Bloomberg.
Компания 03:06
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Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе

ГЛАС.RU 09:46
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

Toyota, Lexus до конца 2020 года оснастят все свои транспортные средства для российского рынка уникальным идентификатором против угона.
ToDay News Ufa 02:23
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
РИА Новости 08:35
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

В Сети появились новые кадры со съемок супергеройского фильма «Веном 2». Что примечательно, на этот раз кадры выложил не очередной чрезмерно любопытный поклонник, а Грег Уильямс, не последний человек в Голливуде, режиссер и фотограф.
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Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»

Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
РИА Новости 03:32
Авто

Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Picsnews.net вчера в 05:38
Футбол

Бонуччи: Роналду — это боевая машина

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провёл 21 матч в Серии А и забил 21 гол (семь — с пенальти).
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58-летний Джаник Файзиев женился на Светлане Ивановой

Партнерша Данилы Козловского по фильму «Легенда №17» - 34-летняя Светлана Иванова - связала себя узами брака с именитым режиссером Джаником Файзиевым.
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