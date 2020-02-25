Общество
REGNUMСмольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Одной из причин отказа в согласовании массовой акции было названо отсутствие понимания того, что заявители марша подразумевают под аббревиатурой «РФ».
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Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
На продюсера телеканала «1+1» завели дело за критику украинского языка
Уголовное дело в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, с подачи нардепа Украины Владимира Арьева заведено полицией за высказывание о трудности производства фильмов на украинском языке, 25 февраля сообщает украинское издание «Факты».
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Политика
На Украине назвали слово «Донбасс» элементом войны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признался, что не любит слово "Донбасс" и считает его элементом гибридной войны.
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Общество
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Политика
Трамп пообещал новые санкции против покупателей нефти у Венесуэлы
Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой.
Наука
Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет
Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением
Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что армии начали поставлять современную военную технику, разработанную на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве находятся системы вооружения на новых физических принципах, писал NEWS.ru.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Экономика
Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Общество
На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами
Блокчейн-платформа «Норникеля» позволит россиянам использовать токены для бронирования авиабилетов и оплаты на горнолыжном курорте в Сочи, сообщает Bloomberg.
Теннис
Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Toyota, Lexus до конца 2020 года оснастят все свои транспортные средства для российского рынка уникальным идентификатором против угона.
Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
В Сети появились новые кадры со съемок супергеройского фильма «Веном 2». Что примечательно, на этот раз кадры выложил не очередной чрезмерно любопытный поклонник, а Грег Уильямс, не последний человек в Голливуде, режиссер и фотограф.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Футбол
Бонуччи: Роналду — это боевая машина
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провёл 21 матч в Серии А и забил 21 гол (семь — с пенальти).
Шоу-бизнес
58-летний Джаник Файзиев женился на Светлане Ивановой
Партнерша Данилы Козловского по фильму «Легенда №17» - 34-летняя Светлана Иванова - связала себя узами брака с именитым режиссером Джаником Файзиевым.