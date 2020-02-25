Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Одной из причин отказа в согласовании массовой акции было названо отсутствие понимания того, что заявители марша подразумевают под аббревиатурой «РФ».

Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга

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