Общество
REGNUMСмольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Одной из причин отказа в согласовании массовой акции было названо отсутствие понимания того, что заявители марша подразумевают под аббревиатурой «РФ».
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Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17
Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
Экономика
Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти
«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Технологии
Названы способы уберечь смартфон от кибератак
Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии
Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.
Хоккей
Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе
Известно, что летательный аппарат был сбит военными подразделениями правительственных сил Сирии возле населенного пункта Дадих, который находится на юго-востоке провинции.
Гаджеты
IPhone 12 получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi
По прогнозам инсайдеров, серия будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
Футбол
УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов
На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Авто
Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta
Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Политика
На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Политика
Стало известно число готовых вновь проголосовать за Зеленского
Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене победило финский «Йокерит» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.