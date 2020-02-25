Общество

REGNUMREGNUMСмольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга

Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Одной из причин отказа в согласовании массовой акции было названо отсутствие понимания того, что заявители марша подразумевают под аббревиатурой «РФ».
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Власти Петербурга отказали в марше памяти Бориса Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»

Эхо Москвы12:30

В Петербурге отказались согласовать марш Немцова из-за неясности целей акции

Интерфакс07:23

«Неясно, что подразумевается». Власти Петербурга отказались согласовать марш памяти Немцова из-за аббревиатуры РФ

Дождь06:36

Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»

Коммерсантъ06:59

«Аббревиатура РФ и неясные цели»: Смольный отказался согласовать «Марш Немцова»

МР7.ру06:40

Смольный отказался согласовать марш Немцова. Чиновники не опознали аббревиатуру «РФ» и не поняли, кто осуществляет репрессии

Фонтанка.Ру07:09

Власти Петербурга из-за незнания аббревиатуры РФ отказали оппозиции в марше памяти Немцова

Znak.com05:52
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Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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МИД РФ отреагировал на заявление об очевидце запуска ракеты по MH17

Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.
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Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

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Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
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СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Названы способы уберечь смартфон от кибератак

Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии

Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.
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Хоккей

Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным

Газета.Ru 06:43
Армия и оружие

Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе

Известно, что летательный аппарат был сбит военными подразделениями правительственных сил Сирии возле населенного пункта Дадих, который находится на юго-востоке провинции.
Деловое.ТВ 12:00
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IPhone 12 получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi

По прогнозам инсайдеров, серия будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
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Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Экономика

Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок

Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
РБК 00:45
Общество

Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл

Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
REGNUM 22 февраля в 14:00
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
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Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
VSE42.RU 04:41
Футбол

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Газета.Ru 10:05
Экономика

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Вести.Ru вчера в 23:07
Происшествия

В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Известия 09:54
Авто

Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta

Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.
Автоновости дня вчера в 09:00
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Спорт

МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Коммерсантъ 11:12
Политика

На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».
REGNUM 13:02
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Astera вчера в 05:15
Политика

Стало известно число готовых вновь проголосовать за Зеленского

Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года.
Известия 06:32
Общество

Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса

Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
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Хоккей

«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене победило финский «Йокерит» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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