Общество

REGNUMREGNUMСмольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга

Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова. Одной из причин отказа в согласовании массовой акции было названо отсутствие понимания того, что заявители марша подразумевают под аббревиатурой «РФ».
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Смольный второй раз не согласовал марш памяти Немцова в Петербурге

Мойка7808:25

Смольный отказался согласовать марш Немцова. Чиновники не опознали аббревиатуру «РФ» и не поняли, кто осуществляет репрессии

Фонтанка.Ру07:09

Чиновники Смольного не знают, что значит аббревиатура РФ. Это следует из отказа в согласовании марша памяти Немцова

Эхо Москвы10:17

В Петербурге отказались согласовать марш Немцова из-за неясности целей акции

Интерфакс07:23

Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»

Коммерсантъ06:59

«Аббревиатура РФ и неясные цели»: Смольный отказался согласовать «Марш Немцова»

МР7.ру06:40

Власти Петербурга из-за незнания аббревиатуры РФ отказали оппозиции в марше памяти Немцова

Znak.com05:52
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Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
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Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
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Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

РИА Новости 06:28
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ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
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Общество

За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
REGNUM 09:06
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
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Политика

В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию

Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
ИА Городские вести. Волгоград 04:17
Общество

Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре

Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
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Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Вести.Ru 11:42
Экономика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости 07:44
Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
РБК вчера в 16:00
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

ProstoProSport вчера в 07:10
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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
РИА Новости 10:23
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Происшествия

Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Газета.Ru 10:35
Политика

Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.
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Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
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Происшествия

Под Воронежем неизвестные расстреляли сына местного предпринимателя

По данным местных СМИ, погибший являлся сыном местного предпринимателя, владельца кафе.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего Водонаевой

Избранником Кати Жужи является 25-летний гонщик серии GP2 Артем Маркелов, с которым в 2015 году встречалась Алена Водонаева.
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Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

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Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
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Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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CRISPR замедлил развитие бокового амиотрофического склероза

Американским генетикам удалось замедлить развитие бокового амиотрофического склероза у мышей с помощью генной терапии.
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