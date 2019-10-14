Экономика
78.ruСмольный одобрил проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд
В понедельник на заседании городского правительства обсудили проект бюджета Петербурга на 2020 год, передает корреспондент 78.ru. Согласно документу, доходы города должны составить 665 млрд, на 6% больше, чем в текущем году. Расходы достигнут 701 млрд, дефицит установлен на уровне 35 млрд рублей.
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Эксперт рассказал, что бюджет Петербурга будет расти без подножек на федеральном уровне
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