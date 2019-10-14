Экономика

Питерские заметкиПитерские заметкиСмольный одобрил проект бюджета с расходами на 701 млрд

В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с расходами на сумму 701,4 млрд рублей. Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, дефицит составит 36,7 млрд, сообщают "Питерские заметки".
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Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
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