Экономика
78.ruСмольный одобрил проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд
В понедельник на заседании городского правительства обсудили проект бюджета Петербурга на 2020 год, передает корреспондент 78.ru. Согласно документу, доходы города должны составить 665 млрд, на 6% больше, чем в текущем году. Расходы достигнут 701 млрд, дефицит установлен на уровне 35 млрд рублей.
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомости07:42
Эксперт рассказал, что бюджет Петербурга будет расти без подножек на федеральном уровне
Петербургский дневник11:38
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Экономика
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Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».
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Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
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Сообщается, что в оснащение Taycan 4S входит литий-ионный аккумулятор на 79,2 кВт/ч, хотя Porsche будет предлагать Turbo и Turbo S с батареей на 93,4 кВт/ч в качестве опции, называемой Performance Battery Plus.
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Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
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Социологи КМИС зарегистрировали резкое падение рейтинга Зеленского
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Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Хоккей
«Трактор» уступил рижскому «Динамо»
«Черно-белые» уступили рижскому «Динамо» на домашнем льду – встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Политика
Лавров назвал визит Путина в Саудовскую Аравию историческим
Сегодняшний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию отражает качественно новый уровень отношений двух государств по сравнению с предыдущим визитом российского лидера в 2007 году.
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Армия и оружие
Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии
Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
Шоу-бизнес
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Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Политика
В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу
В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Кино
Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино
До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
Технологии
Сервис GeForce Now установлен на Android
Пользователи из Южной Кореи теперь могут испытать сервис Nvidia GeForce Now на своих смартфонах и планшетах под управлением ОС Android.
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Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
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Найдены общие недочёты российских и американских подлодок
Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.