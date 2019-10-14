Экономика
Питерские заметкиСмольный одобрил проект бюджета с расходами на 701 млрд
В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с расходами на сумму 701,4 млрд рублей. Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, дефицит составит 36,7 млрд, сообщают "Питерские заметки".
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомости07:42
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Политика
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Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах
«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
РБК 17:35
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Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
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РИА Новости 03:21
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Экономика
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Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
Политика
Идею Путина о миротворцах ООН на Донбассе поддержал глава МИД Украины
Идею Путина о размещении миротворцев ООН на разграничительной линии в Донбассе поддержал глава МИД Украины Вадим Пристайко на встрече с журналистами 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Красная весна 15:14
Происшествия
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После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Molnet.ru 08:52
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
РИА Новости 16:42
Армия и оружие
Путин рассказал о создании нового гиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что гиперзвуковым оружием пока не обладает ни одна армия мира.
Южный Федеральный вчера в 21:17
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
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Армия и оружие
Провинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета
Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики.
iReactor 16:07
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Футбол
Яремчук: «Россия всем рассказывает, что возьмёт ЕВРО, Украине так нельзя, а то получим пинок»
Один из героев матч отбора на ЕВРО-2020 Украина - Португалия Роман Яремчук, ставший автором первого мяча в ворота действующих чемпионов Европы, подчеркнул, что расслабляться его команде нельзя, так как впереди ещё много работы.
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В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
Известия 08:50
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
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Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
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Единоборства
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