Экономика

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургСмольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Размер доходов городской казны определен в размере 664,7 млрд рублей, расходов – 701,4 млрд рублей.
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Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей

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