Экономика
АиФ Санкт-ПетербургСмольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд
Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Размер доходов городской казны определен в размере 664,7 млрд рублей, расходов – 701,4 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Смольный одобрил проект бюджета на 2020 год в 700 миллиардов рублей
КП - Санкт-Петербургвчера в 09:53
В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:42
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Армия и оружие
Сирийская армия заняла первый контролируемый курдами город
Правительственные войска Сирии вошли в город Табка, ранее контролировавшийся курдскими формированиями.
Lenta.ru вчера в 02:12
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Общество
Список жизненно важных лекарств дополнят 23 препарата
До 758 наименований расширится в следующем году перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Интересант вчера в 07:18
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант
Компания Volkswagen представила пятиместную модель кроссовера Atlas в исполнении Cross Sport.
SpeedMe 12 октября в 09:04
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Политика
Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР
Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
REGNUM 04:11
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Телеканал 360° 04:02
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб
Уралинформбюро 03:10
Политика
В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь
В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Армия и оружие
США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU 00:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева просит Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева попросила украинского президента Владимира Зеленского открыть въезд в страну.
URA.Ru вчера в 16:06
Космос
Все нобелевские лауреаты 2019 года
Имена новых лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине с физиологией, литературе и достижениям в области мира стали известны на завершающейся сегодня неделе.
Открытая Дубна 13 октября в 11:50
Политика
Спикер совета кантонов Швейцарии раскритиковал меры РФ против Грузии
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
REGNUM 05:02
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Культура
На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Piter.tv 06:16
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Теннис
Медведев может сняться с Кубка Кремля
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев может не сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом рассказал сам спортсмен.
ProstoProSport 05:45