Экономика
АиФ Санкт-ПетербургСмольный одобрил проект бюджета с ростом цен на проезд
Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Размер доходов городской казны определен в размере 664,7 млрд рублей, расходов – 701,4 млрд рублей.
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В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:42
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Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15.
Газета.Ru 05:02
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов
За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.
Forbes 03:49
Хоккей
Годовалый сын хоккеиста Александра Овечкина впервые пришел на его игру
Ранее Сережа посещал тренировки папы. Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская с пеленок прививают сыну любовь к хоккею.
WMJ.ru вчера в 20:39
Футбол
Болгарские скинхеды пытаются сорвать матч с Англией
Завершен первый тайм матча отборочного турнира Евро-2020 между Болгарией и Англией (4:0) в группе А. Главным событием первой половины стали расистские выкрики радикальных болгарских фанатов в адрес двух темнокожих футболистов сборной Англии – Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
Спорт день за днем вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь
Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
РБК 04:43
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Общество
Скорую медицинскую помощь могут начать оказывать по-новому
В случае принятия законопроекта, в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.
Газета.Ru 04:49
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru вчера в 13:41
Общество
Экс-замглавы «Аэрофлота» Зингман стал президентом «Альфа-групп»
Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Вадим Зингман с 15 октября приступил к обязанностям президента "Альфа-групп", говорится в сообщении консорциума.
ТАСС 02:50
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
Сотни жителей Саратова пришли к храму Первоверховных Апостолов Петра и Павла, чтобы проститься с девятилетней Лизой Киселёвой.
RT на русском 13 октября в 11:15
Происшествия
В Петербурге один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
По факту ДТП проводится проверка.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Под Калугой четыре человека погибли в аварии с цементовозом
Погибли четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
Росбалт 04:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Наука
Эпигенетическое старение человека впервые удалось обратить вспять
В крови участников эксперимента действительно выросло количество Т-лимфоцитов, которые производит тимус, но вместе с тем ученые обнаружили, что эпигенетический возраст испытуемых снизился за время исследования.
N+1 12 октября в 02:02
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
Небесные дела: тяжелые беспилотники приравняют к обычным самолетам
Тяжелые военные беспилотники «Альтиус» и «Охотник» будут включены в реестр государственной авиации, получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей.
Известия вчера в 17:01
Политика
Госдума рассмотрит предложение о частичной отмене смертной казни
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь на фоне убийства девочки в Саратове.
URA.Ru 05:13
Армия и оружие
Пуски 16 крылатых и баллистических ракет проведут в ходе учений
В ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019" будет произведено 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе ракет "Булава" и "Синева".
Российская газета вчера в 06:42